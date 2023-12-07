AKAF признана самой активной спортивной организацией года

Национальный олимпийский комитет (НОК) провел мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.

İdman.biz сообщает, что на мероприятии, проходящем под девизом «Олимпийская ночь», были объявлены имена лучших в различных номинациях спортивного сообщества.

Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF), которая организовала и провела в 2023 году международные соревнования «Кубок Президента-2023» и «Мингячевирская регата-2023», а также представляет нашу страну на различных международных турнирах за пределами страны, была удостоена звания самой активной спортивной организации года.

Призы победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президенты НОК Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь НОК Азер Алиев и другие известные спортивные деятели.

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