Диана Дымченко: "У меня была мечта стать членом сборной Азербайджана и она осуществилась" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью члена сборной Азербайджана по гребле Дианы Дымченко сайту İdman.biz.

- Вы уже некоторое время выступаете за сборную Азербайджана. Как бы вы оценили прошедший период?

- Я занимаюсь академической греблей уже 17 лет. До приезда в Азербайджан я хорошо знала о поддержке здесь спорта, любви и уважении болельщиков к спортсменам. Конечно, моей мечтой было стать частью этой команды, и она сбылась. Переезд сюда для меня был трудным, потому что я покидала свою страну. Поскольку с главным тренером сборной Украины найти общий язык было невозможно, я решилась на столь ответственный шаг. Я не жалею, что выбрала Азербайджан.

- Вы - лидер сборной. Все последние успехи связаны с вашим именем. Какова ваша главная цель?

- Да, я лидер сборной. Я даже считаю поражение успехом. Потому что это вдохновляет нас, заставляет идти дальше, искать ошибки. Но, конечно, успех, медали и титулы, которые мы выиграли в этом году, также очень важны. Вместе с тренером я считаю, что наш успех в прибрежной гребле на регате “Хенли” в Англии в этом году является самым важным. Кроме того, я выиграла медали в прибрежной гребле на чемпионатах мира и Европы. Я была 2-ой на мундиале и 1-ой на континентальном первенстве. На чемпионате мира шла очень тяжелая борьба. Я даже шла на 8-м месте по ходу гонки. Но я достойно боролась и завоевала серебряную медаль.

- Как вы оцениваете свои шансы на получение лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже?

- Это мечта всей моей жизни. Я действительно надеюсь, что завоюю ее. Я очень надеюсь, что это произойдет. Сейчас мы усиленно тренируемся. Это не ради получения лицензии, а ради хорошего результата на Олимпийских играх.

- Если вы поедете на Олимпиаду, сможете ли улучшить выступление своей соотечественницы Инны Осипенко-Радомской, завоевавшей для нашей страны бронзовую медаль в Рио-2016?

- Я знаю Инну лично. Она сильный спортсмен. Она хороший атлет. У Осипенко-Радомской отличные результаты. Медаль Олимпийских игр - прекрасный показатель. Конечно, мы хотим улучшить этот результат. Никто не знает, что будет дальше. Я мечтаю, как и любой спортсмен, завоевать золотую медаль.

- Как вы оцениваете нынешний уровень азербайджанской гребли и делитесь ли своим опытом с подростками и молодежью?

- Уровень немного низкий . Мы приехали сюда с нашим тренером, чтобы поделиться опытом. В целом сначала нужно объяснить молодежи, что это за вид спорта. Профессиональный спорт - это нечто другое. Я уже полжизни занимаюсь греблей. Это интересно детям и молодежи. Здесь просто менталитет может немного отличаться, но шаги все равно предпринимаются. Мы также стараемся поддержать это своими советами.

Айтадж Ширалиева

İdman.biz