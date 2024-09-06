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Азербайджан - в Топ-32 на Паралимпиаде

Париж-2024
Новости
6 Сентября 2024 10:40
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Азербайджан - в Топ-32 на Паралимпиаде

Сборная Азербайджана идет на 32-м месте в общем зачете на Паралимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, в активе нашей команды три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Мы обходим Казахстан, Грецию, Латвию, Португалию, Индонезию и многие другие страны.

Лидирует Китай (74-55-37), на втором месте находится Великобритания (36-29-19), а замыкает первую тройку США (27-33-17).

Отметим, что золотые медали завоевали Имамеддин Халилов (тхэквондо), Ламия Велиева, Саид Наджафзаде (легкая атлетика), серебро и две бронзы на счету Романа Салея (плавание), а еще одну бронзу выиграл Сабир Зейналов (тхэквондо).

İdman.biz

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