Париж-2024: наш паралимпийский чемпион в финале

Продолжаются Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сегодня к борьбе присоединился азербайджанский параплавец Раман Салей.

Наш представитель, выступающий в категории S12, соревнуется на дистанции 100 метров на спине. Он стал лидером группы на отборочном этапе со временем 1:01.29. Салей, занявший второе место в общем зачете, вышел в финал. Решающий этап начнется в 19:30.

Отметим, что Салей является серебряным призёром Рио-2016 и двукратным золотым призёром Токио-2020.

İdman.biz