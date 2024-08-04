Анна и финал

Метательница молота Анна Скидан вышла в финал Олимпиады в Париже. В своей лучшей попытке она метнула снаряд на 72.55, показав третий результат среди участниц.

Как передает İdman.biz, поход на стадион «Стад Де Франс», где проходят легкоатлетические соревнования, стал настоящим событием.

Несмотря на то, что путь до локации был неблизким, с самого утра множество болельщиков большими колоннами двигались к стадиону. При этом станция метро находится на достаточном удалении от стадиона, что, конечно же, не смутило многочисленную армию почитателей королевы спорта. Многие шли на стадион семейно, что еще раз подчеркивает, какую роль большой спорт играет в повседневной жизни французов.

«Стад Де Франс» в первые дни Олимпиады принимал соревнования по регби-7, который также имеет бешеную популярность в стране. Но легкая атлетика в этом смысле мало чем уступает и заполненные с утра трибуны стали лишним тому подтверждением.

Анна Скидан открывала программу в группе А. Нормативом, который гарантировал место в финале, была отметка в 73 метра. Метательница молота Анна Скидан вышла в финал Олимпиады в Париже. В своей лучшей попытке она метнула снаряд на 72.55, показав третий результат среди участниц. А первые два заняли канадка Камрин Роджерс (74.69) и Аннет Нека Ичикунвоке из США (73.52), гарантировавшие место в финале вследствие выполнения стандартного норматива.

В группе В лучший результат всей квалификации показала финка Криста Терво (74.79), также место в финале гарантировала Диана Прайс из США (73.79) и датчанка Кэтрин Коч Якобсен (73.04). Но в любом случае, показатель Анны позволил ей выйти в финал с шестым результатом среди участниц.

Интересно было воочию наблюдать за «кухней» метательных соревнований, которые, как правило, не попадают в телевизионные трансляции. Например, молот после приземления отправляется обратно с сектор на специальной радиоуправляемой машинке, напоминающей игрушечную.

Атмосфера «Стад Де Франс» завораживает и туда хочется вновь вернутся. И такую возможность обеспечила Скидан, попав в финал.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz