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Ричард Траутман: "Гордимся результатом"

Париж-2024
Новости
4 Августа 2024 07:44
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Ричард Траутман: "Гордимся результатом"

«Это очень гордый момент».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман.

На церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев наших дзюдоистов, вошедших в историю на летних Олимпийских играх в Париже-2024, он отметил, что не только наши чемпионы, но и вся команда проделала большую работу:

«Мы гордимся этим результатом. Через некоторое время снова начнем готовиться к следующим соревнованиям, особенно к Олимпийским играм. Надеемся на следующей Олимпиаде завоевать медаль не только среди мужчин, но и среди женщин».

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала в Париже-2024 две золотые медали и показала лучший результат в своей истории. Наши дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали звание олимпийского чемпиона, победив всех своих соперников.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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