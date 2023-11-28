Недельная афиша международных соревнований с участие азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта обнародовало афишу недели, касающихся международных соревнований с участием азербайджанских спорстменов.

İdman.biz сообщает, что с 27 ноября по 3 декабря наши команды примут участие в ряде турниров по различным видам спорта.

Финал Гран-При по паратаэквондо: 29 ноября - 4 декабря (Манчестер, Великобритания);

Турнир Гран-При II по тяжелой атлетике - 1-14 декабря (Катар, Доха);

Турнир «Большого Шлема» по дзюдо: 2-3 декабря (Япония, Токио);

Гран-При по парадзюдо: 30 ноября – 6 декабря (Япония, Токио);

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