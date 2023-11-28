Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовала спортивную афишу недели по Баку.

Как сообщает İdman.biz, с 27 ноября по 3 декабря в столице пройдут соревнования по двум видам спорта.

36-й чемпионат мира среди военнослужащих по вольной и греко-римской борьбе состоится 27 ноября - 2 декабря в спортивном центре «Серхедчи».

А 30 ноября – 1 декабря на Национальной арене гимнастике пройдет 28-ой чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике среди мужчин и 7-ой чемпионат страны по спортивной гимнастике среди женщин.

İdman.biz