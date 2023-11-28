29 Ноября 2023
RU

Спортивная афиша недели в Баку

Другие
Новости
28 Ноября 2023 11:49
Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовала спортивную афишу недели по Баку.

Как сообщает İdman.biz, с 27 ноября по 3 декабря в столице пройдут соревнования по двум видам спорта.

36-й чемпионат мира среди военнослужащих по вольной и греко-римской борьбе состоится 27 ноября - 2 декабря в спортивном центре «Серхедчи».

А 30 ноября – 1 декабря на Национальной арене гимнастике пройдет 28-ой чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике среди мужчин и 7-ой чемпионат страны по спортивной гимнастике среди женщин.

İdman.biz

Новости по теме

В UFC сообщили, что Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд в поединке с Макгрегором
28 Ноября 14:02
Другие

В UFC сообщили, что Хабиб Нурмагомедов специально проиграл раунд в поединке с Макгрегором

"Возможно, он проиграл один раунд в бою против Макгрегора"
Азербайджанских тяжелоатлетов ждет Гран-При
28 Ноября 12:59
Другие

Азербайджанских тяжелоатлетов ждет Гран-При

Гран-При по тяжелой атлетике состоится 4-18 декабря в Дохе
Недельная афиша международных соревнований с участие азербайджанских спортсменов
28 Ноября 12:42
Другие

Недельная афиша международных соревнований с участие азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта обнародовало афишу недели, касающихся международных соревнований с участием азербайджанских спорстменов
Азербайджанские бодибилдеры пропустят ЧМ
28 Ноября 11:45
Другие

Азербайджанские бодибилдеры пропустят ЧМ

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) определила столицу чемпионата мира будущего года
Бахрам Багирзаде: "После этого фильма молодые люди захотят быть похожими на Гурбана Гурбанова"
27 Ноября 22:44
Другие

Бахрам Багирзаде: "После этого фильма молодые люди захотят быть похожими на Гурбана Гурбанова"

"Молодые люди должны учиться у Гурбана Гурбанова мужеству, отваге и борьбе"
На премьере Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез: "Вернулся в прошлое" - ФОТО
27 Ноября 22:15
Другие

На премьере Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез: "Вернулся в прошлое" - ФОТО

"Меня окружают хорошие работники, помощники, руководство, футболисты"

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"