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Азербайджанские бодибилдеры пропустят ЧМ

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28 Ноября 2023 11:45
Азербайджанские бодибилдеры пропустят ЧМ

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) определила столицу чемпионата мира будущего года.

Как сообщает İdman.biz, организация предоставила право проведения главного старта сезона Тегерану. Планируется, что ЧМ состоится в июне и, скорее всего, без участия сборной Азербайджана.

Президент национальной федерации Рауф Буняталиев, комментируя решение IFBB нашему сайту, отметил, что команда не поедет в Тегеран. «Я уже высказал свою позицию по данному вопросу руководству Международной федерации. Азербайджан на ЧМ представлен не будет и есть несколько факторов, из-за которых мы его пропустим. К тому же, традиционно соревнование проводится в начале ноября, а сейчас перенесено на сентябрь. То есть, после чемпионата Европы у спортсменов будет не так много времени для дальнейшей подготовки», - заметил Р.Буняталиев.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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