İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Медальные предпосылки на решающие дни Универсиады

Ровно неделя прошла с момента начала Всемирной Универсиады в Рейско-Рурском регионе Германии. На счету команды Азербайджана две золотые и одна серебряная награда, завоеванные группой по художественной гимнастике. Но есть все предпосылки к тому, что оставшиеся пять дней наши спортсмены пополнят копилку наград.

Как передает İdman.biz из Германии, гимнастки задали тон выступлению всей сборной. Символично, что до того группа ни разу за свою историю не участвовала в стеденческих играх и в этом смысле дебют получился золотым: победа в многоборье, затем в упражнении с пять лентами и серебро с тремя мячами и двумя обручами. Медали для команды в составе Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан и впрямь оказались памятными и мотивирующими. И наверняка успех в Германии добавит уверенности перед чемпионатом мира в Рио-Де-Жанейро.

После почина гимнасток опрелеленного результата можно было ожидать от тхэквондо. Но подавляющее большинство спортсменов выступили ниже своих возможностей. Последней надеждой на медаль в личном зачете был Эльтадж Гафаров (87 кг), уступивший в четвертьфинале украинцу Артему Харбару. Также в четвертьфинале проиграли Хамидрза Бадри Али Абади (+87 кг) и Талех Сулейманов (80 кг) и в этом смысле можно говорить о том, что тхэквондо недосчиталось нескольких наград.

Теперь главная надежда остается на дзюдо, а соревнования начнутся уже с завтрашнего дня. В этом смысле предстоящие дни могут существенно укрепить положение нашей команды в медальном зачете, где она сейчас находится на пороге десятки. А для лидера нынешнего состава Эльджана Гаджиева успех на Универсиаде таже может стать серьезным стимулом после бронзы на чемпионате мира.

Что касается организации Универсиады, то в целом она неплоха. Хотя случаются некоторые накладки, особенно в работе с прессой. Например, на финальный день соревнований гимнасток нас на трибуну категорически не хотели пускать ни устроители мультифорума, ни секьюрити, аппелируя тем, что все билеты проданы. Пришлось потратить далеко не пять минут своего времени и несколько раз обойти сектора, чтобы объяснить, что для прессы билеты не нужны, хватит и аккредитации. Впоследствии организаторы сослались на какую-то ошибку и принесли извинения, но все это было уже потом.

Погода в Германии тоже не балует. То и дело льют дожди, погода пасмурная и перепады в температуре значительные. Впрочем, азербайджанским журналистам не привыкать. Да и соревнования проходят в любую погоду, даже пляжный волейбол идет в привычном ритме.

Продолжаем работать...



Заки Фейзуллаев из Эссена

İdman.biz