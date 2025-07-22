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Катар заявил о намерении принять летние Олимпийские игры - 2036

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22 Июля 2025 14:45
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Катар заявил о намерении принять летние Олимпийские игры - 2036

Национальный олимпийский комитет (НОК) Катара подтвердил свое участие в переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) в рамках процесса выборов нового города-организатора Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба НОК Катара.

«Мы верим в силу спорта, сближающего людей и культуры, расширяющего возможности отдельных личностей и раскрывающего человеческий потенциал, особенно среди молодёжи. Наше участие в продолжающемся диалоге о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году отражает национальное видение, которое рассматривает спорт как движущую силу развития и платформу для укрепления взаимопонимания и мира между народами.

Сейчас у нас готово 95% необходимой спортивной инфраструктуры для проведения Игр, и у нас есть комплексный национальный план по обеспечению стопроцентной готовности всех объектов», - заявил глава НОК Катара Джоан бин Хамад Аль Тани.

İdman.biz

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