Азербайджан идет 11-м в медальном зачете на Универсиаде

Азербайджан занимает 11-e место в медальном зачете Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как сообщает İdman.biz из Германии, в нашем активе две золотые и одна серебряная награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

В таблице опережаем Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Турцию, Грузию, Данию и многие другие страны.

Лидирует США (17-9-17), на втором месте Китай (10-13-3), а замыкает первую тройку Южная Корея (10-5-11).

İdman.biz