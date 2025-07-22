Гусарский городской стадион передан Министерству молодежи и спорта - ФОТО

Гусарский городской стадион имени Шовката Ордуханова был передан компанией «Azenco» на баланс Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, об этом Teleqraf сообщила специалист по административным вопросам компании Зульфия Исмаилова.

По ее словам, в настоящее время ведутся работы по передаче. Процесс будет завершен к концу июля.

Отметим, что Гусарский городской стадион был сдан в эксплуатацию в 1962 году. В 2016 году арена была демонтирована, и начались работы по реконструкции. Однако реставрационные работы были приостановлены в мае 2024 года. В связи с этим команде «Шахдаг Гусар», представляющей город и вышедшей в Первую лигу по футболу, пришлось перенести домашние матчи на другие стадионы. В прошлом сезоне она играла в Шамахинском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz