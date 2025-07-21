Фарид Гаибов провел встречу с представителями спортивных федераций - ФОТО

В Азербайджанской спортивной академии состоялась 21-я встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с представителями спортивных федераций, сообщает İdman.biz.

В ходе мероприятия министр рассказал об итогах проделанной работы в спортивной сфере, обсудил подготовку к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане, и VI Играм исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Также были затронуты вопросы создания Централизованной реестровой системы, подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и предстоящих проектов в Национальном институте спортивной медицины и реабилитации.

На встрече обсуждались визиты спортивной общественности в регионы, проводились презентации, а также рассматривалась активность федераций в социальных сетях и другие актуальные вопросы.

İdman.biz