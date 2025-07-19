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Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года

Борьба
Новости
19 Июля 2025 16:57
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Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года

Японка Хитоми Обара, олимпийская чемпионка Лондона и восьмикратная чемпионка мира в женской борьбе, скончалась в возрасте 44 лет.

Как передает İdman.biz, об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Причина ее смерти не уточняется.

Обара шесть раз выигрывала титулы чемпионки мира в весовой категории до 51 кг среди женщин с 2000 по 2008 год под своей девичьей фамилией Сакамото, но проиграла Саори Ёсиде в борьбе за место в составе сборной Японии в весовой категории до 55 кг на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

После этого она завершила карьеру, но в итоге вернулась и стала выступать в весе до 48 кг. Обара выиграла титулы чемпионки мира в 2010 и 2011 годах, а затем победила Марию Стадник (Азербайджан) в финале Олимпийских игр 2012 года.

Обара была включена в Зал славы UWW в сентябре 2022 года.

В последние годы Обара тренировала молодежь, а в 2021 году стала членом совета директоров Федерации борьбы Японии. Она также входила в тренерский штаб сборной Японии, готовившейся к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

İdman.biz

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