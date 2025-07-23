Скопье-2025: Удачный день для Азербайджана на Еврофестивале

Во второй день XVIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), проходящего в Скопье и других городах Северной Македонии и Хорватии, азербайджанские спортсмены добились выдающихся результатов, сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.

Главными героями дня стали дзюдоисты. Гюльшан Гусейнова (до 44 кг), Рза Халилли (до 50 кг) и Расул Ализаде (до 55 кг) одержали победы в своих весовых категориях и принесли сборной Азербайджана сразу три золотые медали. Благодаря этим успехам наша команда поднялась на третье место в общем зачете, уступая только Италии и Венгрии.

Азербайджанцы также выступили в шести других видах спорта: плавании, стрельбе, велоспорте, бадминтоне, настольном теннисе и спортивной гимнастике. Особенно близка к финалу была смешанная эстафетная команда по плаванию (4×100 м), но, к сожалению, не смогла пробиться в решающий раунд. В стрельбе и велогонках наши спортсмены показали стабильные, но пока не медальные результаты.

Фестиваль продолжится, и впереди у азербайджанской сборной новые старты и новые шансы на медали.

İdman.biz