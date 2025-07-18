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İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Студенческие будни Эссена: калейдоскоп событий на Универсиаде

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18 Июля 2025 12:15
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İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Студенческие будни Эссена: калейдоскоп событий на Универсиаде

Всемирная Универсиада в Рейнско-Рурском регионе Германии уже с самого своего начала оказалась богатой на события. На следующий день после церемонии открытия азербайджанские спортсмены окунулись в соревновательный ритм, а сегодня есть все шансы завоевать первую медаль.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, основной площадкой для команл, базирующихся в Эссене, является комплекс Messe Essen. Уже в самого раннего утра там проходят соревнования по тхэквондо, фехтованию, настольному теннису, художественной гимнастике. Холл удобен как для команд, так и зрителей и журналистов, которые могут спокойно перемещаться из зала в зал, наблюдая за развитием событий. Например, накануне день начался с турнира по женской рапире и мужской сабле, затем продолжился настольным теннисом, а завершился выступлением команд по групповым упражнениям, которые оспаривают медали в многоборье.

Наш коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой выходил на ковер предпоследними, получив за композицию с пятью лентами 24.150 баллов. Это позволило им выйти в лидеры, опередив Украину, Японию, Тайвань и Южную Корею. Теперь определяющим в распределении медадей будет второе упражнение с тремя мячами и двумя обручами.

Сама Универсиада организована достаточно неплохо. Прввда, участники предыдущих студенческих игр в Ченгду с ностальгией вспоминают Китай, так как, по общему убеждению, по уровню проведения тот мультифорум оставил позади Олимпиаду в Париже. Однако Универсиады в Европе имеют свои специфику и в этои смысле можно вспомнить позапрошлые соревнования в Наполи, где участники жили на морском лайнере.

До сих пор остается неизвестным и точное количество участников Студенческих Игр. Устроители смело рапортуют о том, что Универсиада собрала более 9200 участников из более чем 150-ти стран – абсолютный рекорд. Но они, мягко говоря, лукавят, во всяком случае, на парад открытия вышли лишь 104 делегации. Что случилось с остальными 46-ю непонятно, ждем обоснованного ответа.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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