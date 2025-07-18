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26 медалей на чемпионате Балканских стран - ФОТО

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18 Июля 2025 16:53
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26 медалей на чемпионате Балканских стран - ФОТО

В Эдирне (Турция) прошёл чемпионат Балканских стран по ушу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 26 медалей - восемь золотых, семь серебряных и 11 бронзовых.

Юниоры
Light sanda
Исмаил Ахундзаде (30 кг) – первое место
Роял Ахмедзаде (30 кг) – третье место
Мансур Джамаллы (34 кг) – третье место

Санда
Мехди Гудратов (45 кг) 2011 г. – второе место
Сулейман Махмуд (60 кг) – второе место
Эльбрус Рагимов (45 кг) – второе место
Санан Шихалиев (60 кг) – второе место
Тейюб Эминли (26 кг) – третье место
Руслан Шихалиев (70 кг) – третье место
Мелисса Махмудова (48 кг) – третье место
Айша Исмаилзаде (48 кг) – третье место

Молодежь
Light sanda
Гумбат Мустафаев (60 кг) – первое место
Гусейн Даянлы (52 кг) – первое место

Санда
Магомед Пирвердиев (48 кг) – первое место
Хадиджа Солтанлы (48 кг) – первое место
Заур Гулузаде (70 кг) – первое место
Малик Худавердиев (52 кг) – второе место
Хаял Ибрагимов (52 кг) – третье место
Нихад Аскеров (56 кг) – третье место
Харун Самсур (70 кг) – третье место
Миргасан Исмаилзаде (60 кг) – третье место
Сулейман Исмайлов (90 кг) – третье место

Взрослые
Light sanda
Шамиль Гаджизаде (80 кг) – первое место
Аслан Искендербейли (85 кг) – третье место

Санда
Эльчин Эминов (60 кг) – первое место
Хамза Расулзаде (65 кг) – второе место
Ниджат Кишиев (70 кг) – второе место

İdman.biz

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