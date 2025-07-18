26 медалей на чемпионате Балканских стран - ФОТО

İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Студенческие будни Эссена: калейдоскоп событий на Универсиаде

На следующий день после церемонии открытия азербайджанские спортсмены окунулись в соревновательный ритм, а сегодня есть все шансы завоевать первую медаль