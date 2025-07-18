Совершивший прыжок из стратосферы парашютист погиб при падении в бассейн - ВИДЕО

Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Kurier.

Мужчина потерял контроль над парапланом в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. У Баумгартнера ухудшилось самочувствие, и он упал в бассейн местного отеля. Парашютист погиб на месте. Также отмечается, что пострадала сотрудница гостиницы, ее госпитализировали с травмами шеи.

По данным агентства ANSA, Баумгартнер к моменту падения параплана на территорию отеля был уже мертв.

Парашютист приобрел всемирную известность в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы. Баумгартнер установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 километров и развив скорость 1173 километров в час.

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