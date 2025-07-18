В ожидании первой медали на Универсиаде

Азербайджанские спортсмены продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня пройдут соревнования по художественной гимнастике, теннису, настольному теннису и плаванию.

В соревновании групп после первого дня многоборья лидирует сборная Азербайджана. Сегодня команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан исполнит упражнение с тремя мячами и двумя обручами.

В индивидуальном зачете многоборье продолжат Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде. Они продемонстрируют композиции с булавами и лентой.

В настольном теннисе пройдут очередные матчи группового этапа.

Наша женская команда в составе Хадиджи Абильзаде, Нигяр Махмудовой, Сабины Мамедовой и Земфиры Микаиловой встретится с США.

А мужской коллектив, куда входят Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде и Турал Мирзоев, сыграет с Чили.

Теннисист Кянан Гасымов проведет свой первый матч на Универсиаде. Соперником будет Тревор Соломон Казибве (Уганда).

В плавании Фатима Алкарамова выступит на дистанции 400 метров смешанным стилем. Нихад Юсубов и Рашад Алгулиев преодолеют стометровку на спине. А Саид Гамидов заявлен на 200 метров смешанным стилем.

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