Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ второго дня

В Сербии продолжаются Спортивные игры Гимназиада ISF U15.
Сотрудник İdman.biz, командированный на соревнования, сообщает, что во второй день соревнований сборная Азербайджана будет представлена в 10 видах спорта.
Начнут борьбу борцы греко-римского стиля нашей сборной. Азербайджанские спортсмены также будут соревноваться в бадминтоне, парабадминтоне, настольном теннисе, плавании, параплавании, баскетболе 3х3, спортивной гимнастике, шахматах и фехтовании.
Соревнования по теннису, стрельбе из лука и пляжному волейболу отложены из-за погодных условий.
Спортивные игры Гимназиады
7 апреля
Фехтование (Новый Варош, Sport Hall)
Шпага, девушки, личное первенство
10:00-11:30. Пулка (случайный выбор)
13:00-13:20. 1/8 финала
13:30-14:00 Четвертьфиналы
14:40-15:20. Полуфинал
15:40-16:00. Финал
Айдан Атакишиева
Мирнурай Абасова
Эснат Мирзаева
Борьба (Лучани, Sport Hall)
09:00-19:00. Греко-римская борьба
38 кг. Квалификационный раунд
Гусейн Амрахли – Руслан Голубиев (Украина)
41 кг. Четвертьфиналы
Али Джавадлы – Владислав Димчишин (Украина)
44 кг. Четвертьфиналы
Амин Мамедов – Тамаш Пек (Сербия)
48 кг. Квалификационный раунд
Абдурахман Гусейнли – Тимур Магеррамов (Украина)
52 кг. 1/8 финала
Гурбан Меджнунов – Гусейн Мустафазаде
57 кг. Четвертьфиналы
Эльдениз Аллахвердиев – Габриэль Лунгу (Румыния)
68 кг. Первый раунд
Али Мамедов, Давид Хаби, Петар Габрич (оба Сербия)
75 кг. Квалификационный раунд
Исфахан Гасанов – Лайон Томас Аланкар (Бразилия)
85 кг. Квалификационный раунд
Зохраб Сафаров – Овидиу Владимир Поп (Румыния)
Шахматы (Златибор, отель Queen)
15:00-18:00. Рапид
Марьям Агавердиева
Пашам Ализаде
Бадминтон (Ужице, гостиница Крчагово)
10:30. Смешанные команды. Азербайджан – Уганда
Фарадж Керимли
Юсиф Мираламов
Лейла Джамалзаде
Назрин Мехрализаде
Гусейн Гасанли
Малик Фараджов
Айсель Казимова
Гулара Мирзаева
Художественная гимнастика (Нови-Сад, Начальная школа)
Юноши, квалификационный раунд
09:00-09:30. Вольные упражнения
09:30-10:00. Конь
10:00-10:30. Кольца
13:00-13:30. Опорный прыжок
13:30-14:00 Параллельные брусья
14:00-14:30. Перекладина
Магомед Рустамзаде
Девушки, квалификационный раунд
09:00-09:30. Опорный прыжок
09:30-10:00. Разновысокие брусья
13:00-13:30. Бревно
13:30-14:30 Вольные упражнения
Хадиджа Аббасзаде
Альбина Алиева
Лейла Мамедзаде
Айназ Маджидзаде
Параплавание (Ужице, городской бассейн)
16:30 Вольный стиль, 200 м
Мурад Мамедов
Салим Мамедов
Кенан Садишзаде
18:00. Брасс, 50 м
Расул Сулейманов
Плавание (Ужице, городской бассейн)
Квалификационный раунд
Юноши
Вольный стиль, 200 м
10:39. Рамал Садигли
10:42 Фархад Ширмамадли
Брасс, 50 м
12:11. Фархад Ширмамадли
Комплексное плавание, 400 м
11:36. Амин Оруджлу
Девушки
Вольный стиль, 200 м
10:57. Марьям Джавадова
На спине, 100 м
11:17. Мехри Абдурахманли
11:23. Властилина Хасъянова
Комплексное плавание, 400 м
11:45. Властилина Хасъянова
Баскетбол 3х3 (Златибор)
10:00-16:40. Юноши
11:00. Азербайджан – Сербия-2
12:00. Азербайджан – Мексика
Тимур Гаджизаде
Ровшан Мамедъяров
Юнис Гянджалиев
Фаиг Керимов
Девушки
12:20. Азербайджан – Румыния
14:40. Азербайджан – Сербия-2
Айлин Акперзаде
Айлин Нифталиева
Гюнель Мамедли
Назрин Аббасова
Парабадминтон (Златибор)
09:30. Индивидуальные соревнования
СЛ4/СУ5: Нигяр Мехтиева, Аян Алиева
SL3/SU5: Али Магеррамов
SH6: Захра Салманлы, Илькин Багирзаде
Настольный теннис (Златибор, Начальная школа)
09:30. Групповой этап
Юноши, командные соревнования
Азербайджан – Индия
Азербайджан – Бразилия
Онур Гулузаде
Тунар Багиров
Угур Назарли
Шакир Гадиров
Девушки, командные соревнования
Азербайджан – Китай
Азербайджан – Сербия
Ягмур Мамедли
Бану Байталлы
Хадиджа Эйлазова
Мелек Ахмедзаде
Отметим, что Азербайджан на Гимназиаде представлен в 18 видах спорта.
İdman.biz