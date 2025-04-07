Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ второго дня

В Сербии продолжаются Спортивные игры Гимназиада ISF U15.

Сотрудник İdman.biz, командированный на соревнования, сообщает, что во второй день соревнований сборная Азербайджана будет представлена ​​в 10 видах спорта.

Начнут борьбу борцы греко-римского стиля нашей сборной. Азербайджанские спортсмены также будут соревноваться в бадминтоне, парабадминтоне, настольном теннисе, плавании, параплавании, баскетболе 3х3, спортивной гимнастике, шахматах и ​​фехтовании.

Соревнования по теннису, стрельбе из лука и пляжному волейболу отложены из-за погодных условий.

Спортивные игры Гимназиады

7 апреля

Фехтование (Новый Варош, Sport Hall)

Шпага, девушки, личное первенство

10:00-11:30. Пулка (случайный выбор)

13:00-13:20. 1/8 финала

13:30-14:00 Четвертьфиналы

14:40-15:20. Полуфинал

15:40-16:00. Финал

Айдан Атакишиева

Мирнурай Абасова

Эснат Мирзаева

Борьба (Лучани, Sport Hall)

09:00-19:00. Греко-римская борьба

38 кг. Квалификационный раунд

Гусейн Амрахли – Руслан Голубиев (Украина)

41 кг. Четвертьфиналы

Али Джавадлы – Владислав Димчишин (Украина)

44 кг. Четвертьфиналы

Амин Мамедов – Тамаш Пек (Сербия)

48 кг. Квалификационный раунд

Абдурахман Гусейнли – Тимур Магеррамов (Украина)

52 кг. 1/8 финала

Гурбан Меджнунов – Гусейн Мустафазаде

57 кг. Четвертьфиналы

Эльдениз Аллахвердиев – Габриэль Лунгу (Румыния)

68 кг. Первый раунд

Али Мамедов, Давид Хаби, Петар Габрич (оба Сербия)

75 кг. Квалификационный раунд

Исфахан Гасанов – Лайон Томас Аланкар (Бразилия)

85 кг. Квалификационный раунд

Зохраб Сафаров – Овидиу Владимир Поп (Румыния)

Шахматы (Златибор, отель Queen)

15:00-18:00. Рапид

Марьям Агавердиева

Пашам Ализаде

Бадминтон (Ужице, гостиница Крчагово)

10:30. Смешанные команды. Азербайджан – Уганда

Фарадж Керимли

Юсиф Мираламов

Лейла Джамалзаде

Назрин Мехрализаде

Гусейн Гасанли

Малик Фараджов

Айсель Казимова

Гулара Мирзаева

Художественная гимнастика (Нови-Сад, Начальная школа)

Юноши, квалификационный раунд

09:00-09:30. Вольные упражнения

09:30-10:00. Конь

10:00-10:30. Кольца

13:00-13:30. Опорный прыжок

13:30-14:00 Параллельные брусья

14:00-14:30. Перекладина

Магомед Рустамзаде

Девушки, квалификационный раунд

09:00-09:30. Опорный прыжок

09:30-10:00. Разновысокие брусья

13:00-13:30. Бревно

13:30-14:30 Вольные упражнения

Хадиджа Аббасзаде

Альбина Алиева

Лейла Мамедзаде

Айназ Маджидзаде

Параплавание (Ужице, городской бассейн)

16:30 Вольный стиль, 200 м

Мурад Мамедов

Салим Мамедов

Кенан Садишзаде

18:00. Брасс, 50 м

Расул Сулейманов

Плавание (Ужице, городской бассейн)

Квалификационный раунд

Юноши

Вольный стиль, 200 м

10:39. Рамал Садигли

10:42 Фархад Ширмамадли

Брасс, 50 м

12:11. Фархад Ширмамадли

Комплексное плавание, 400 м

11:36. Амин Оруджлу

Девушки

Вольный стиль, 200 м

10:57. Марьям Джавадова

На спине, 100 м

11:17. Мехри Абдурахманли

11:23. Властилина Хасъянова

Комплексное плавание, 400 м

11:45. Властилина Хасъянова

Баскетбол 3х3 (Златибор)

10:00-16:40. Юноши

11:00. Азербайджан – Сербия-2

12:00. Азербайджан – Мексика

Тимур Гаджизаде

Ровшан Мамедъяров

Юнис Гянджалиев

Фаиг Керимов

Девушки

12:20. Азербайджан – Румыния

14:40. Азербайджан – Сербия-2

Айлин Акперзаде

Айлин Нифталиева

Гюнель Мамедли

Назрин Аббасова

Парабадминтон (Златибор)

09:30. Индивидуальные соревнования

СЛ4/СУ5: Нигяр Мехтиева, Аян Алиева

SL3/SU5: Али Магеррамов

SH6: Захра Салманлы, Илькин Багирзаде

Настольный теннис (Златибор, Начальная школа)

09:30. Групповой этап

Юноши, командные соревнования

Азербайджан – Индия

Азербайджан – Бразилия

Онур Гулузаде

Тунар Багиров

Угур Назарли

Шакир Гадиров

Девушки, командные соревнования

Азербайджан – Китай

Азербайджан – Сербия

Ягмур Мамедли

Бану Байталлы

Хадиджа Эйлазова

Мелек Ахмедзаде

Отметим, что Азербайджан на Гимназиаде представлен в 18 видах спорта.

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