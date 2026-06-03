Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов в мае - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, успешно представившими страну на международных соревнованиях в мае.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось в Бакинском молодежном центре и началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

В ходе встречи был продемонстрирован видеоролик, посвященный достижениям азербайджанских спортсменов на международной арене за последний месяц.

Выступая перед участниками мероприятия, Фарид Гаибов отметил, что в течение мая Государственный гимн Азербайджана прозвучал в 15 странах мира, а отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 231 медаль - 70 золотых, 58 серебряных и 103 бронзовые.

Министр высоко оценил результаты спортсменов на международных турнирах и поздравил как самих атлетов, так и их тренеров с достигнутыми успехами.

После этого представители различных видов спорта рассказали о соревнованиях, в которых принимали участие, и поделились своими результатами.

В завершение встречи Фарид Гаибов пожелал спортсменам новых успехов на предстоящих международных стартах.