Джанполад Будагов: "Я понятия не имею, о каком итальянце говорит Бабек Алиев" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Недавнее интервью вице-президента Федерации кунг-фу Азербайджана (ФКА) Бабека Алиева спровоцировало громкий скандал. Алиев заявил, что в свое время на одном из турниров одолел итальянского соперника, которому ранее якобы проиграл Джанполад Будагов — единственный чемпион мира в истории азербайджанского ушу.

Реакция отечественного бойца не заставила себя ждать. В комментариях İdman.Biz Будагов в резкой форме опроверг слова представителя ФКА, назвав их выдумкой, и поставил под сомнeниe статус сорeвнований, в которых тот принимал участиe.

"Начнем с того, что я никогда не проигрывал никакому итальянцу и не понимаю, зачем этому Бабеку Алиеву понадобилось распространять подобную ложь. Как спортсмена я его совершенно не знаю, а виделся с ним лишь однажды — в прошлом году, когда их федерация пригласила меня для вручения грамоты.

Наши представители кунг-фу никогда не участвовали в тех чемпионатах мира, на которые ездили мы. Наша команда лишь раз, в 2001 году, выступила на ежегодном турнире в Перудже, который они называют "чемпионатом мира". Уровень соревнований оказался настолько слабым, что ни я, ни другие серьезные ушуисты больше никогда там не появлялись".