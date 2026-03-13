13 Марта 2026
Вечеринки, тигры и фейерверки : как звезды спорта празднуют триумфы - ФОТО

13 Марта 2026 10:13
Вечеринки, тигры и фейерверки : как звезды спорта празднуют триумфы

Некоторые спортсмены запоминаются не только рекордами, но и экстравагантными способами отмечать триумфы — от покупки экзотических животных до шумных марафонов в ночных клубах. В истории мирового спорта зафиксированы случаи, когда празднование победы становилось не менее громким событием, чем сам результат.

Как сообщает İdman.Biz, Ямайский спринтер Усэйн Болт после олимпийских побед в Пекине (2008) и Лондоне (2012) предпочитал не спокойный отдых, а многодневные вечеринки. Атлет отправлялся в ночные клубы с большой компанией друзей, где мог находиться до нескольких суток подряд. Болт объяснял это необходимостью сбросить адреналин после соревнований, а его появления на публике с медалями и заказ фастфуда на рассвете становились поводом для заголовков таблоидов.

Боксер Майк Тайсон в 1990-х прославился не только нокаутами, но и импульсивными тратами. После одного из чемпионских титулов он приобрел бенгальского тигра за 70 тысяч долларов и поселил хищницу по кличке Кения во дворе своего особняка в Лас-Вегасе. Животное стало частью имиджа спортсмена: Тайсон появлялся с ним на фото, выгуливал на поводке и позволял гостям гладить питомца. Позже боксер признал, что содержание тигра обходилось в тысячи долларов ежемесячно, и передал его в заповедник, когда животное стало слишком крупным.

Нападающий Марио Балотелли в 2011 году устроил инцидент, который обсуждали больше, чем его голы. Накануне важного матча за "Манчестер Сити" футболист праздновал с друзьями в своем доме и запустил фейерверки прямо в ванной комнате. Один из зарядов поджег полотенца, пламя перекинулось на шторы, и в доме начался пожар. Ущерб оценили в десятки тысяч фунтов, а на следующий день Балотелли вышел на поле, забил и продемонстрировал футболку с надписью Why always me?, ставшей вирусной.

Подобные эпизоды показывают, что для некоторых атлетов празднование — не менее важная часть спортивной карьеры, чем сами достижения. Однако такие поступки часто становятся поводом для дискуссий о балансе между личной свободой и публичной ответственностью профессионального спортсмена.

