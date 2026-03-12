Китайская делегация посетила Азербайджанскую спортивную академию - ФОТО

Делегация по иностранным делам провинции Хунань Китайской Народной Республики посетила Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.biz, гости ознакомились с современной инфраструктурой и образовательными ресурсами Научно-исследовательской лаборатории спортивной медицины и медиалаборатории, функционирующих при академии.

Затем состоялась официальная встреча руководства вуза во главе с ректором Фуадом Гаджиевым с китайской делегацией.

В ходе беседы с представителями КНР под руководством Су Лана состоялся обмен мнениями по вопросам установления партнерства с ведущими вузами провинции Хунань. Стороны обсудили реализацию программ обмена для преподавателей и студентов, а также внедрение инновационных моделей на базе искусственного интеллекта в спортивной сфере.

В завершение встречи была выражена взаимная заинтересованность в разработке совместных проектов, расширении академического и научного взаимодействия, а также в поддержке технологических инициатив.