13 Марта 2026
Суд продлил арест бизнесмена Аднана Ахмадзаде

13 Марта 2026 16:26
Сабайильский районный суд Баку продлил срок содержания под стражей бизнесмена Аднана Ахмадзаде, проходящего обвиняемым по уголовному делу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на unikal.az, суд рассмотрел ходатайство следственного органа и удовлетворил его.

Мера пресечения в виде ареста в отношении Ахмадзаде продлена еще на два месяца. Ранее, 20 сентября, тот же суд избрал в его отношении четырехмесячный арест в качестве меры пресечения.

Отметим, что Аднан Ахмадзаде известен в футбольных кругах как человек, близкий к миру спорта. Он поддерживает дружеские отношения с руководством каталонской "Барселоны", а также с рядом мировых звезд футбола, включая Лионеля Месси.

Уголовное дело, в рамках которого Ахмадзаде проходит обвиняемым, находится в стадии предварительного следствия. Детали инкриминируемых статей и обстоятельства дела не разглашаются в интересах следствия.

