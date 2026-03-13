Суд продлил арест бизнесмена Аднана Ахмадзаде

Сабайильский районный суд Баку продлил срок содержания под стражей бизнесмена Аднана Ахмадзаде, проходящего обвиняемым по уголовному делу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на unikal.az, суд рассмотрел ходатайство следственного органа и удовлетворил его.

Мера пресечения в виде ареста в отношении Ахмадзаде продлена еще на два месяца. Ранее, 20 сентября, тот же суд избрал в его отношении четырехмесячный арест в качестве меры пресечения.

Отметим, что Аднан Ахмадзаде известен в футбольных кругах как человек, близкий к миру спорта. Он поддерживает дружеские отношения с руководством каталонской "Барселоны", а также с рядом мировых звезд футбола, включая Лионеля Месси.

Уголовное дело, в рамках которого Ахмадзаде проходит обвиняемым, находится в стадии предварительного следствия. Детали инкриминируемых статей и обстоятельства дела не разглашаются в интересах следствия.

