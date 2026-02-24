Что такое калистеника и с чего начать – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Парвиз Шукюров около шести лет занимается калистеникой и ведет блог об этом. Название этого направления может показаться многим незнакомым, хотя с его навыками сталкивался почти каждый: отжимания, подтягивания и другие упражнения с собственным весом тела.
В последние несколько лет этот вид тренировок стал особенно популярным уже под своим “официальным” названием – “калистеника”. Спортсмены начали демонстрировать ее зрелищную сторону, что вывело интерес на новый уровень. Все больше людей отдают ей предпочтение перед тренажерным залом, так как калистеника предполагает более разностороннее и функциональное развитие тела, и заниматься ей можно дома.
В интервью İdman.Biz Парвиз Шукюров рассказал о том, с чего начать в калистенике и каких ошибок стоит избегать.
– Каковы основные особенности калистеники?
– Калистеника направлена на стабилизацию, координацию, контроль над телом и постоянный прогресс – остановиться невозможно. Также она развивает креативное мышление: со временем вы начинаете сами придумывать новые движения и связки. Научные исследования показывают, что тренировки с собственным весом эффективно развивают функциональную силу и нервно-мышечную связь, если движения выполняются правильно и поэтапно.
– Как вы начали заниматься этим направлением?
– Во 2-3 классах я пару лет занимался каратэ – думаю, именно тогда начал формироваться мой физический фундамент. В старших классах я тренировался с собственным весом (пресс, отжимания, брусья и т.д.), но даже не знал, что это называется калистеникой. Уже в университете, в конце первого курса, пошел тренироваться с друзьями, и они показали мне видео, где пожилой мужчина выполнял сложную связку упражнений. Меня поразило, как человек может управлять собственным телом. Именно тогда, летом 2020 года, у меня появился интерес развиваться в этом.
Сейчас калистеника – это мое хобби и способ заботы о себе. Она учит дисциплине, регулярности и умению работать без ожидания мгновенного результата – а это очень важный навык не только в спорте, но и в жизни.
– С каких упражнений вы начинали и какую последовательность вы бы посоветовали новичкам?
– Первые навыки были связаны с мышцами корпуса – удержание L-sit как на полу, так и в висе. Для этого я много тренировал пресс и укреплял плечи.
Новичкам я бы рекомендовал следующую последовательность:
- разминка – перед каждой тренировкой хотя бы 5 минут: вращения кистей, локтей, плеч, легкие движения шеей, разминка ног. Это снижает риск травм;
- растяжка – после тренировки, статическая растяжка рук и ног, удержание позиций по 15-20 секунд;
- мышцы кора – основа стабилизации и контроля тела, задействованы почти во всех элементах калистеники.
- отжимания – укрепляют грудь, плечи и трицепсы, со временем можно переходить к более сложным вариантам;
- подтягивания – развивают спину, бицепсы, предплечья и стабилизирующие мышцы;
- брусья – в основном нагружают трицепсы, грудь и плечи (в зависимости от угла);
- упражнения на ноги – фундамент силы и симметричного телосложения.
Отмечу, что самая большая ошибка, которую делают новички – попытка за короткое время освоить движения, требующие большой силы и практики. Это возможно, но риск травм значительно выше, так как накапливается усталость, организм не успевает восстанавливаться и теряется эффективность. Поэтому рекомендую подходить к тренировкам системно и терпеливо. При необходимости всегда можно обратиться ко мне за помощью.
– Какой элемент дался вам сложнее всего?
– Больше всего времени у меня заняло освоение элемента Planche. В нем тело удерживается полностью горизонтально на руках в течение 5-8 секунд. Сейчас я могу выполнять его упрощенную версию – с разведенными ногами.
А самый сложный элемент, который я выполняю на данный момент, – "90 degree HSPU". Из стойки на руках ты опускаешься, сгибая локти до 90 градусов, переводишь тело в горизонтальное положение и затем возвращаешься обратно в стойку. Это упражнение требует огромной силы и максимального контроля над телом.
А самый сложный элемент, который я выполняю на данный момент, – "90 degree HSPU". Из стойки на руках ты опускаешься, сгибая локти до 90 градусов, переводишь тело в горизонтальное положение и затем возвращаешься обратно в стойку. Это упражнение требует огромной силы и максимального контроля над телом.
Конечно, есть элементы, которые мне пока не даются. Калистеника – это постоянно развивающаяся дисциплина, и всегда появляются новые цели. Один из таких элементов – Maltese. Визуально он выглядит очень эффектно: напоминает planche, но руки расположены максимально широко, словно крылья самолета.
– Каким должно быть питание при занятиях калистеникой? И обязательно ли принимать спортивные добавки, такие как протеин или креатин?
– Рацион должен состоять из белков, углеводов и полезных жиров.
Источники белка: яйца, курица, говядина, рыба, молочные продукты (творог, йогурт, мацони).
Углеводы: овсянка, макароны, рис, булгур, чечевица и т.д.
Жиры: грецкие орехи, фундук, другие орехи, рыба.
Если вы покрываете суточную норму белка (примерно 2 грамма белка на 1 кг веса), то нет необходимости в протеиновом порошке. Креатин помогает увеличить силу и ускорить восстановление, но для калистеники он не обязателен.
– А можно ли похудеть с помощью калистеники?
– Для снижения веса в первую очередь необходимо соблюдать калорийный дефицит (тратить больше калорий, чем потребляете), придерживаться сбалансированного питания и правильных привычек. Калистеника хорошо помогает, так как упражнения задействуют сразу несколько групп мышц и требуют значительных энергозатрат.
Что касается питания, рекомендуется избегать тяжелой пищи в вечернее время (после 17-18 часов), особенно жареного и жирного. Сладости – одна из главных проблем, поэтому их стоит свести к минимуму, заменив более полезными и натуральными альтернативами: фруктами, сухофруктами, орехами и т.д. Главное – терпение и постепенность.
– Калистеника существует уже много лет, но в последние годы стала заметно популярнее. С чем вы это связываете?
– На мой взгляд, основные причины популярности калистеники следующие:
- доступность – можно начать заниматься дома, без необходимости посещать зал;
- низкие затраты – все, что нужно, это собственный вес и уличные workout-площадки в парках (турники и брусья);
- визуальная привлекательность в социальных сетях – как я уже говорил, контроль над телом и сложные движения сильно мотивируют людей.
Кроме того, во всем мире люди все чаще обращают внимание не только на максимальную силу, но и на качество движений и подвижность.
– Как бы вы оценили уровень популярности калистеники в Азербайджане?
– Популярность растет, но калистеника у нас все еще на этапе развития. Основная проблема – нехватка системных знаний: люди часто пытаются сразу повторять сложные элементы и получают травмы, что формирует у них негативное отношение к калистенике. Хотя при правильном подходе и постепенном прогрессе она дает отличные результаты. Но отмечу, что особенно интерес проявляет молодежь, в TikTok я часто вижу подростков в возрасте 15-18 лет.
– Как появилась идея вести блог и почему часть контента вы публикуете на английском языке?
– Я часто снимаю видео своих тренировок, а затем анализирую движения: где не выдержал правильный угол, где неправильно выполнил элемент. Такой подход помогает увидеть ошибки, исправить их и тренироваться более эффективно. Со временем появилось желание делиться тем, чему я научился, и помогать другим. Что касается английского языка, я использую его для того, чтобы параллельно развивать язык и знакомить аудиторию с базовой терминологией калистеники.
– В TikTok к вам обращаются за помощью в освоении калистеники?
– Да, мне пишут. Я уже составлял программы тренировок 2-3 людям, но, к сожалению, не получил обратной связи, а она для меня очень важна, так как именно системный подход помогает развитию.
