Что такое калистеника и с чего начать – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Парвиз Шукюров около шести лет занимается калистеникой и ведет блог об этом. Название этого направления может показаться многим незнакомым, хотя с его навыками сталкивался почти каждый: отжимания, подтягивания и другие упражнения с собственным весом тела.

В последние несколько лет этот вид тренировок стал особенно популярным уже под своим “официальным” названием – “калистеника”. Спортсмены начали демонстрировать ее зрелищную сторону, что вывело интерес на новый уровень. Все больше людей отдают ей предпочтение перед тренажерным залом, так как калистеника предполагает более разностороннее и функциональное развитие тела, и заниматься ей можно дома.

В интервью İdman.Biz Парвиз Шукюров рассказал о том, с чего начать в калистенике и каких ошибок стоит избегать.

– Каковы основные особенности калистеники?

– Калистеника направлена на стабилизацию, координацию, контроль над телом и постоянный прогресс – остановиться невозможно. Также она развивает креативное мышление: со временем вы начинаете сами придумывать новые движения и связки. Научные исследования показывают, что тренировки с собственным весом эффективно развивают функциональную силу и нервно-мышечную связь, если движения выполняются правильно и поэтапно.

– Как вы начали заниматься этим направлением?

– Во 2-3 классах я пару лет занимался каратэ – думаю, именно тогда начал формироваться мой физический фундамент. В старших классах я тренировался с собственным весом (пресс, отжимания, брусья и т.д.), но даже не знал, что это называется калистеникой. Уже в университете, в конце первого курса, пошел тренироваться с друзьями, и они показали мне видео, где пожилой мужчина выполнял сложную связку упражнений. Меня поразило, как человек может управлять собственным телом. Именно тогда, летом 2020 года, у меня появился интерес развиваться в этом.

Сейчас калистеника – это мое хобби и способ заботы о себе. Она учит дисциплине, регулярности и умению работать без ожидания мгновенного результата – а это очень важный навык не только в спорте, но и в жизни.