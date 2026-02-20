21 Февраля 2026
Азербайджанские спортсмены завоевали золото чемпионата Евразии по грэпплингу

20 Февраля 2026 18:11
В Бакинском олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" состоялся чемпионат Евразии по грэпплингу, на котором спортсмены сборной Азербайджана завоевали золотые медали.

Как сообщает İdman.Biz, Министерство молодежи и спорта Азербайджана проинформировало, что в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из примерно 30 стран.

Золотые медали в составе сборной Азербайджана завоевали Амид Адыгозелли (42 кг), Фархад Багиров (60 кг), Фарид Бабазаде (65 кг), Тимур Символ (66 кг), Асаф Чопуров (70 кг), Марат Сафаров (76 кг), Эльвин Аббасов (91 кг) и Турал Азайев (+91 кг).

