Кубок Азербайджана по капоэйре: Баку подтверждает статус спортивной столицы мира

В Баку состоялся розыгрыш Кубка Азербайджана по капоэйре, организованный совместно Федерацией капоэйры Азербайджана и Министерством молодежи и спорта Азербайджана. Соревнование было приурочено к избранию Баку спортивной столицей мира на 2026 год и собрало ведущие клубы и региональные представительства страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, турнир прошел в Спортивном центре Балаханы. В борьбу за медали вступили спортсмены разных возрастных групп - дети, подростки, молодежь и взрослые, оспаривавшие первенство в различных весовых категориях.

По итогам общекомандного зачета победителем Кубка Азербайджана стала Академия Wolf, завоевавшая наибольшее количество наград. Второе место занял клуб Nirvana, а тройку призеров замкнул коллектив Pernada.

Основными целями проведения Кубка стали развитие капоэйры в стране, расширение обмена опытом между спортсменами и укрепление позиций Баку как международного спортивного центра.

Напомним, что Федерация капоэйры Азербайджана регулярно проводит национальные первенства и кубковые турниры для выявления талантливых спортсменов и формирования сборных команд различных возрастных категорий.