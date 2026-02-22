23 Февраля 2026
RU

В Азербайджане впервые пройдет марафон на 42 километра

Другое
Новости
22 Февраля 2026 16:35
38
В Азербайджане впервые пройдет марафон на 42 километра

В спортивной истории Азербайджана открывается новая страница - впервые в стране состоится полный марафон на дистанции 42 километра.

Как сообщает İdman.Biz, 3 мая 2026 года в рамках Бакинского марафона, организованного Фондом Гейдара Алиева, под девизом "Победи ветер" пройдет полноценный марафонский забег. В соревновании примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега.

Среди почетных участников мероприятия ожидается министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Организаторы отмечают, что этот старт станет не только испытанием выносливости и силы воли, но и важным шагом в популяризации здорового образа жизни в стране.

Старт марафона будет дан 3 мая в 10:00 с Площади Государственного флага, а финишировать участники будут в Sea Breeze.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские спортсмены завоевали золото чемпионата Евразии по грэпплингу
20 Февраля 18:11
Другое

Азербайджанские спортсмены завоевали золото чемпионата Евразии по грэпплингу

Турнир прошел в Бакинском олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи"
Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Форвард "Ньюкасла" признан лучшим игроком матча в Баку
19 Февраля 00:05
Другое

Форвард "Ньюкасла" признан лучшим игроком матча в Баку

Гордон оформил покер в ворота "Карабаха"

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Пакистанский журналист обвинил организаторов ЧМ по крикету в антисанитарии
12 Февраля 18:17
Другое

Пакистанский журналист обвинил организаторов ЧМ по крикету в антисанитарии - ВИДЕО

На видео попал момент повторного розлива напитков в фуд-зоне стадиона в Индии
В Китае стартовал мировой турнир по боям андроидов
12 Февраля 12:22
Другое

В Китае стартовал мировой турнир по боям андроидов - ВИДЕО

В соревновании участвуют гуманоидные роботы из разных стран

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере