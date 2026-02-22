В Азербайджане впервые пройдет марафон на 42 километра

В спортивной истории Азербайджана открывается новая страница - впервые в стране состоится полный марафон на дистанции 42 километра.

Как сообщает İdman.Biz, 3 мая 2026 года в рамках Бакинского марафона, организованного Фондом Гейдара Алиева, под девизом "Победи ветер" пройдет полноценный марафонский забег. В соревновании примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега.

Среди почетных участников мероприятия ожидается министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Организаторы отмечают, что этот старт станет не только испытанием выносливости и силы воли, но и важным шагом в популяризации здорового образа жизни в стране.

Старт марафона будет дан 3 мая в 10:00 с Площади Государственного флага, а финишировать участники будут в Sea Breeze.