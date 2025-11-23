24 Ноября 2025
Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину

Новости
23 Ноября 2025 06:29
Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку состоялась церемония встречи атлетов. В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики и близкие спортсменов.

Отметим, что Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта.

В целом они завоевали на Исламиаде 59 медалей: девять золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награду. С этим показателем Азербайджан занял 10-е место в медальном зачете.

Первое место досталось Турции (72 золотых, 44 серебряных, 39 бронзовых), вторым стал Узбекистан (29 золотых, 35 серебряных, 32 бронзовых), а третьим - Иран (29 золотых, 19 серебряных, 33 бронзовых).

Отметим, что Исламиада проходила в Эр-Рияде 7-21 ноября.

İdman.Biz

