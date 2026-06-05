Вусал Исаев: "Поддержка болельщиков вдохновила нас бороться до конца"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Вусал Исаев заявил, что поддержка болельщиков помогла команде завоевать золотые медали чемпионата Европы в Словакии.

Футболист поделился впечатлениями от победы на турнире.

"Благодарю всех, кто поддерживал нас на трибунах и в нашей стране. Мы во второй раз выиграли золотые медали чемпионата Европы. Сделали это после победы на чемпионате мира. Было очень тяжело. После группового этапа мы выступали в сетке, где были чемпионы мира и Европы. Мы провели очень сложные матчи. Видя поддержку болельщиков, находили в себе силы и боролись до самого конца", - цитирует Исаева report.az.

По словам футболиста, самым тяжелым матчем на турнире стала встреча против действующего чемпиона Европы - сборной Сербии.

"Мы не смогли показать свою игру. Соперник очень хорошо нас изучил. Это была физически сильная команда. Но после победы над Сербией моя уверенность в чемпионстве стала еще сильнее", - отметил он.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана обыграла Украину со счетом 2:0.