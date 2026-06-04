Эмиль Балаев: "Нашу конкуренцию с Шахруддином я бы назвал скорее братской"

"Я благодарен всем, кто проявил доверие и вновь пригласил меня в национальную команду. Для меня огромная радость вернуться в сборную спустя долгое время — примерно три года. За этот период у меня были определенные травмы, но сейчас я счастлив снова находиться в лагере команды".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на предматчевой пресс-конференции заявил вратарь сборной Азербайджана по футболу Эмиль Балаев накануне товарищеского матча против сборной Мальты.

По его словам, внутри коллектива царит отличный микроклимат:

"После нескольких дней тренировок в Баку мы уже четыре дня находимся на Мальте. В команде чувствуется по-настоящему семейная атмосфера. Думаю, нас ждет интересная игра, и мы постараемся продемонстрировать это на поле".

Голкипер также подробно высказался о конкуренции на вратарской позиции в сборной:

"Моя конкуренция с Шахруддином Магомедалиевым всегда была особенной. За свою карьеру я соперничал со многими вратарями, но отношения с Шахруддином всегда отличались. Несмотря на то, что мы играем на одной позиции, мы неизменно поддерживали друг друга. И в клубе, и в национальной команде у нас всегда была здоровая и дружеская конкуренция. Поэтому мне очень приятно снова оказаться с ним в одной команде. Нашу конкуренцию я бы назвал скорее братской.

Сейчас в лагере сборной находится и Рза Джафаров. Последний сезон он провел на правах аренды в "Габале", но срок соглашения уже истек, и он вернулся в "Нефтчи". Верю, что в будущем мы станем свидетелями его еще большего развития и успехов".

Напомним, что товарищеский матч между сборными Азербайджана и Мальты пройдет на стадионе "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.