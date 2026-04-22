22 Апреля 2026
Игрок "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана из-за травмы

22 Апреля 2026 15:17
Игрок "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана из-за травмы

Стало известно состояние футболиста "Сабаха" Шахина Ибрагимова, который из-за травмы покинул расположение сборной Азербайджана U-20.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, у 18-летнего вингера выявлены проблемы с симфизом в области таза. Игроку потребуется около двух недель лечения.

Напомним, молодежная сборная Азербайджана до 20 лет проводит учебно-тренировочные сборы в Габале, который продлится до 26 апреля.

Отметим, что чемпионат мира 2027 года в этой возрастной категории пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

