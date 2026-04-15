Сиясет Аскеров: "Атака с тренировки принесла пенальти"

15 Апреля 2026 11:59
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру со счетом 3:1 в отборочном матче чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), после игры главный тренер команды Сиясет Аскеров прокомментировал ход встречи.

"В первую очередь поздравляю свою команду с победой. Для нас это был очень непростой матч. Соперник играл дома, был мотивирован набрать очки и открыл счет уже в начале встречи. Однако нам удалось быстро отыграться, и это заметно облегчило задачу. В первом тайме мы старались выйти вперед, создали немало опасных моментов, но не смогли их реализовать. После перерыва команда заиграла увереннее, мы нашли свою игру. Одна из атак, которую мы отрабатывали на тренировках, привела к назначению пенальти. В оставшееся время мы полностью контролировали ситуацию на поле, не позволяли сопернику действовать с мячом. В целом рады, что удалось добиться победы", - заявил Аскеров.

Аскеров также отметил, что команда уже переключается на следующую игру:

"Теперь нужно забыть о выездном матче и сосредоточиться на встрече в Баку. В домашней игре с этой же командой мы также нацелены на максимальный результат".

Отметим, что следующая встреча сборных Азербайджана и Андорры состоится 18 апреля на "Банк Республика Арене".

İdman.Biz
