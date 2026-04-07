8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20

Восемь футболистов Академии "Карабах" получили вызов в молодежную сборную Азербайджана по футболу среди игроков до 20 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в состав национальной команды приглашены Шахисмайыл Джафаров, Али Баширов, Хикмат Джабраилзаде, Алиакбар Рзазаде, Елтун Бабазаде, Угур Гурбанлы, Билал Гаджиев и Абдулазиз Джаббарлы.

Игроки Академии "Карабах" примут участие в учебно-тренировочных сборах, которые пройдут с 13 по 26 апреля в Габале. Подготовка является частью программы формирования состава для чемпионата мира U20, который в 2027 году примет Азербайджан совместно с Узбекистаном.

В рамках сборов молодежная сборная Азербайджана продолжит подготовку к предстоящим международным турнирам. Тренерский штаб оценит функциональное состояние футболистов и определит оптимальный состав для будущих официальных матчей.