Главный тренер сборной Азербайджана U21: "Футболисты продемонстрировали, на что они способны"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу до 21 года Рашад Эйюбов поделился своим мнением после матча отборочного этапа чемпионата Европы против команды Болгарии в Пловдиве.

Как сообщает İdman.Biz, матч завершился со счетом 0:0.

"Наша команда в этом матче действовала активнее. Футболисты сегодня наглядно продемонстрировали на поле, на что они способны. Они не побоялись ни соперника, ни атмосферы на стадионе. В первом тайме мы выступили очень хорошо, и контроль над мячом в основном был за нами. После перерыва давление со стороны соперника возросло, что вполне естественно. Считаю, что ничья — справедливый результат. Опасные моменты были у обеих команд. В целом, я увидел положительные моменты в игре своей команды. С таким фундаментом мы можем с позитивом смотреть в будущее", — сказал Эйюбов.

Отметим, что свой следующий матч в группе U-21 проведет дома 25 сентября против сборной Чехии.