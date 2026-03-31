1 Апреля 2026
RU

Главный тренер сборной Азербайджана U21: "Футболисты продемонстрировали, на что они способны"

Национальная сборная
Новости
31 Марта 2026 23:42
9
Главный тренер сборной Азербайджана U21: "Футболисты продемонстрировали, на что они способны"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу до 21 года Рашад Эйюбов поделился своим мнением после матча отборочного этапа чемпионата Европы против команды Болгарии в Пловдиве.

Как сообщает İdman.Biz, матч завершился со счетом 0:0.

"Наша команда в этом матче действовала активнее. Футболисты сегодня наглядно продемонстрировали на поле, на что они способны. Они не побоялись ни соперника, ни атмосферы на стадионе. В первом тайме мы выступили очень хорошо, и контроль над мячом в основном был за нами. После перерыва давление со стороны соперника возросло, что вполне естественно. Считаю, что ничья — справедливый результат. Опасные моменты были у обеих команд. В целом, я увидел положительные моменты в игре своей команды. С таким фундаментом мы можем с позитивом смотреть в будущее", — сказал Эйюбов.

Отметим, что свой следующий матч в группе U-21 проведет дома 25 сентября против сборной Чехии.

İdman.Biz
Тэги:

