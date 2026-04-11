Объявлен состав сборной Азербайджана U-20 для учебно-тренировочных сборов

11 Апреля 2026 21:00
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 20 лет проведет учебно-тренировочные сборы в Габале в период с 13 по 26 апреля. Как сообщает İdman.Biz, уже определен список футболистов, которые примут участие в данном подготовительном процессе.

В состав команды U-20 вошли Хабиб Гюшанов ("Габала"), Билал Гаджиев ("Карабах"), Рауф Аюбов ("Сабах"), Угур Гурбанлы ("Карабах"), Тунджай Ахмедов ("Сабах"), Саттар Тахирзаде ("Марсет", Испания), Мурад Гурбанов ("Зиря"), Хазрет Самедов ("Сабах"), Рашад Алишов ("Карабах"), Ахмед Тарвердиев ("Сабах"), Элтун Бабазаде ("Карабах") и Зия Шекарханов ("Габала").

Также к тренировкам привлечены Шахин Ибрагимов ("Сабах"), Алиакпер Рзазаде ("Карабах"), Муса Мустафаев ("Зиря"), Абдулазиз Джаббарлы ("Карабах"), Мехти Муталлимли ("Карабах"), Анар Гусейнов ("Сабах"), Али Газибеков ("Карабах"), Али Баширов ("Карабах"), Хикмет Джебраилзаде ("Карабах"), Шахисмаил Джафаров ("Карабах"), Нихад Оруджели ("Сумгайыт") и Тогрул Тапдыглы ("Сабах").

İdman.Biz
Новости по теме

АФФА перенесла туры Молодежной лиги из-за сборов U20
12:33
Национальная сборная

АФФА перенесла туры Молодежной лиги из-за сборов U20

Игры второго этапа отложены на неопределенный срок

8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20
7 Апреля 17:08
Национальная сборная

8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20

Футболисты присоединятся к сборам в Габале для подготовки к ЧМ-2027
Сборная Азербайджана U-20 проведет учебно-тренировочные сборы
2 Апреля 20:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U-20 проведет учебно-тренировочные сборы

Сборы организованы в рамках подготовки к чемпионату мира
Тренер сборной Болгарии U21: "Азербайджан нас ничем не удивил"
2 Апреля 14:21
Национальная сборная

Тренер сборной Болгарии U21: "Азербайджан нас ничем не удивил"

Тодор Янчев остался недоволен ничьей в Пловдиве

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА
1 Апреля 17:11
Национальная сборная

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Команда прибавила три позиции после победы на FIFA Series 2026

Надир Набиев: "Если критикуем победу, то что было бы при поражении?"
1 Апреля 13:56
Национальная сборная

Надир Набиев: "Если критикуем победу, то что было бы при поражении?"

Экс-форвард оценил успех сборной Азербайджана на FIFA Series 2026

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов