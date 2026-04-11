Объявлен состав сборной Азербайджана U-20 для учебно-тренировочных сборов

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 20 лет проведет учебно-тренировочные сборы в Габале в период с 13 по 26 апреля. Как сообщает İdman.Biz, уже определен список футболистов, которые примут участие в данном подготовительном процессе.

В состав команды U-20 вошли Хабиб Гюшанов ("Габала"), Билал Гаджиев ("Карабах"), Рауф Аюбов ("Сабах"), Угур Гурбанлы ("Карабах"), Тунджай Ахмедов ("Сабах"), Саттар Тахирзаде ("Марсет", Испания), Мурад Гурбанов ("Зиря"), Хазрет Самедов ("Сабах"), Рашад Алишов ("Карабах"), Ахмед Тарвердиев ("Сабах"), Элтун Бабазаде ("Карабах") и Зия Шекарханов ("Габала").

Также к тренировкам привлечены Шахин Ибрагимов ("Сабах"), Алиакпер Рзазаде ("Карабах"), Муса Мустафаев ("Зиря"), Абдулазиз Джаббарлы ("Карабах"), Мехти Муталлимли ("Карабах"), Анар Гусейнов ("Сабах"), Али Газибеков ("Карабах"), Али Баширов ("Карабах"), Хикмет Джебраилзаде ("Карабах"), Шахисмаил Джафаров ("Карабах"), Нихад Оруджели ("Сумгайыт") и Тогрул Тапдыглы ("Сабах").