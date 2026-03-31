31 Марта 2026
Защитник сборной Азербайджана: "Слабых соперников сейчас нет"

31 Марта 2026 12:38
Защитник сборной Азербайджана: "Слабых соперников сейчас нет"

Защитник сборной Азербайджана по футболу Гисмет Алиев прокомментировал победу команды на турнире FIFA Series 2026 и оценил текущий уровень соперников.

"Этот турнир был для нас очень полезен. Впереди Лига наций, и эти матчи помогают тренерскому штабу определиться с выбором игроков. Где-то были удачные моменты, где-то - нет. Нам нужно подойти к турниру в оптимальной форме", - сказал Алиев в интервью Азертадж.

Футболист отметил, что команда получила важный психологический импульс: "У нас была длительная серия без побед. Эти два матча можно считать переломными. Хотим продолжить уже победную серию и подойти к Лиге наций в хорошем состоянии".

"Сейчас нет слабых команд. Литва, например, достойно выглядела против Грузии. Нам предстоят важные игры, и наша цель - подняться из дивизиона D в дивизион C", - добавил Алиев

