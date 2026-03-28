Агиль Набиев: "В игре с Мальтой наша цель - обязательно победить"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу U17 Агиль Набиев заявил, что команда нацелена на победу в заключительном матче второго раунда отбора чемпионата Европы против Мальты.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подвел итоги игр с Болгарией (1:1) и Литвой (0:0), отметив проблемы с реализацией моментов и последними передачами.

"В первом матче против Болгарии мы выглядели лучше. Главным оружием соперника были стандартные положения, именно после них они забили. Несмотря на это, мы смогли сравнять счет. У нас были хорошие возможности для победы, но мы их не реализовали. Основная проблема - в последних передачах и ударах. С той же проблемой столкнулись и в матче с Литвой. Мы полностью контролировали игру, больше владели мячом. Судья дважды не назначил стопроцентные пенальти. У нас было много голевых моментов. Футболисты должны работать над этим. Мы проводим всего 3-4 дня подготовки перед матчами, и времени на это не хватает", - сказал Набиев.

Говоря о предстоящей игре с Мальтой, тренер подчеркнул, что команда сохраняет боевой настрой и намерена добиться результата.

"Главное, что в команде есть стремление к победе, футболисты выходят на каждый матч с этим настроем. Верю, что в игре с Мальтой мы сможем это реализовать. Наша цель - обязательно победить. Есть определенная усталость, но в любом случае в последнем матче группы мы должны сыграть хорошо и добиться нужного результата", - отметил специалист.

Отметим, что сборная Азербайджана U-17 выступает во второй группе лиги B и после двух туров с двумя очками занимает третье место.