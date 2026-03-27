Сборная Азербайджана по футболу одержала историческую победу

Сборная Азербайджана по футболу добилась самой крупной победы в своей истории.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня национальная команда в рамках FIFA Series в Сумгайыте одержала разгромную победу над сборной Сент-Лусии со счетом 6:1.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной Азербайджана по футболу. Ранее наибольшие победы по разнице мячей были одержаны 5 июня 1999 года над Лихтенштейном (4:0) и 4 сентября 2017 года над Сан-Марино (5:1). Таким образом, сборная Азербайджана сегодня впервые забила в ворота соперника более пяти мячей.

Добавим, что в понедельник, 30 марта, подопечные Айхана Аббасова проведут в Сумгайыте второй матч в рамках FIFA Series против команды Сьерра-Леоне.