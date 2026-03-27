Сборная Азербайджана по футболу U17 сыграет с Литвой в отборе ЧЕ

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 17 лет проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы против сверстников из Литвы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча состоится сегодня в болгарском городе Пловдив.

Матч пройдет на стадионе спортивного комплекса "Никола Штерев - Старика" и начнется в 13:00 по бакинскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Турции и Болгарии. Главным судьей назначен Озан Эргюн (Турция), его ассистентами станут Мурат Алтан (Турция) и Тодор Вуков (Болгария). Четвертым арбитром будет Георгий Стоянов (Болгария).

Азербайджанская команда выступает в группе 2 Лиги В квалификационного раунда. Ранее подопечные провели первый матч турнира, а встреча с Литвой станет важным этапом в борьбе за выход в следующий круг отбора.

Формат квалификации чемпионата Европы УЕФА для категории U-17 предполагает двухэтапную систему: после первого раунда лучшие команды продолжают борьбу во втором этапе, где разыгрываются путевки на финальную стадию первенства континента.

Молодежный футбол в Азербайджане развивается при поддержке АФФА, которая создает условия для участия национальных сборных различных возрастных категорий в международных турнирах.