27 Марта 2026
27 Марта 2026 12:11
Сборная Азербайджана по футболу U17 сыграет с Литвой в отборе ЧЕ

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 17 лет проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы против сверстников из Литвы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча состоится сегодня в болгарском городе Пловдив.

Матч пройдет на стадионе спортивного комплекса "Никола Штерев - Старика" и начнется в 13:00 по бакинскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Турции и Болгарии. Главным судьей назначен Озан Эргюн (Турция), его ассистентами станут Мурат Алтан (Турция) и Тодор Вуков (Болгария). Четвертым арбитром будет Георгий Стоянов (Болгария).

Азербайджанская команда выступает в группе 2 Лиги В квалификационного раунда. Ранее подопечные провели первый матч турнира, а встреча с Литвой станет важным этапом в борьбе за выход в следующий круг отбора.

Формат квалификации чемпионата Европы УЕФА для категории U-17 предполагает двухэтапную систему: после первого раунда лучшие команды продолжают борьбу во втором этапе, где разыгрываются путевки на финальную стадию первенства континента.

Молодежный футбол в Азербайджане развивается при поддержке АФФА, которая создает условия для участия национальных сборных различных возрастных категорий в международных турнирах.

İdman.Biz
Новости по теме

Назим Сулейманов: "Если уступим и Сент-Люсии, то зачем вообще тогда играть?" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
10:56
Национальная сборная

Назим Сулейманов: "Если уступим и Сент-Люсии, то зачем вообще тогда играть?" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Известный форвард о предстоящей игре FIFA Series 2026 против в Сумгайыте
Сборная Азербайджана U21 сыграет с Португалией в Баку
09:59
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U21 сыграет с Португалией в Баку

Команда Рашада Эйюбова встретится с лидером группы отбора Евро

FIFA Series: Азербайджан сыграет против Сент-Люсии
09:30
Национальная сборная

FIFA Series: Азербайджан сыграет против Сент-Люсии

Команда Айхана Аббасова проведет первую игру турнира в Сумгайыте
Орудж Мамедов: "Это шанс показать себя иностранным скаутам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
26 Марта 17:20
Национальная сборная

Орудж Мамедов: "Это шанс показать себя иностранным скаутам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Полузащитник молодежной сборной по футболу о предстоящем поединке с Португалией
Рашад Эйюбов: "Наша цель - готовить игроков для сборной"
26 Марта 14:37
Национальная сборная

Рашад Эйюбов: "Наша цель - готовить игроков для сборной" - ВИДЕО

Тренер U21 обозначил задачи перед матчем с Португалией

Эльмар Бахшиев: "Кто-то всегда будет оставаться вне состава"
26 Марта 14:22
Национальная сборная

Эльмар Бахшиев: "Кто-то всегда будет оставаться вне состава"

Экс-тренер оценил выбор игроков и задачи сборной

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году