23 Марта 2026 17:52
Шахин Диниев: "Эмрели и Ахундзаде не понадобятся сборной"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев высказался о составе национальной команды на матчи международного турнира FIFA Series-2026.

Специалист считает, что в предстоящих играх нет необходимости задействовать Махира Эмрели и Наримана Ахундзаде.

"Это всего лишь товарищеские матчи, и соперники нам по силам. У многих игроков есть проблемы с физическим состоянием — кто-то не играет по 90 минут, а кто-то вовсе не получает практики. Поэтому могут возникнуть трудности. Но наши соперники достаточно слабые. В таких матчах нет смысла привлекать Махира Эмрели и Наримана Ахундзаде — им лучше остаться в клубах и закрепиться там. Это не отборочные игры чемпионата мира или Европы, а товарищеские встречи, поэтому необходимости в них нет", — заявил Диниев в комментариях sport24.az.

Отметим, что сборная Азербайджана 27 марта сыграет с Сент-Люсией, а 30 марта встретится со сборной Сьерра-Леоне. Оба матча пройдут на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.

