23 Марта 2026
RU

Что в программе сборных Азербайджана и Сент-Люсии перед очным матчем?

Национальная сборная
Новости
11
Стала известна программа пресс-мероприятий перед матчем между сборными Азербайджана и Сент-Люсии в рамках международного турнира FIFA Series-2026.

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи обе команды проведут пресс-конференции и открытые для СМИ тренировки.

26 марта сборная Сент-Люсии проведет пресс-конференцию в 10:30 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, а в 18:30 там же состоится тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для прессы.

В тот же день сборная Азербайджана проведет пресс-конференцию в 18:30 на "Далга Арене", после чего в 19:00 начнет тренировку, первые 15 минут которой также будут доступны для СМИ.

Матч Азербайджан — Сент-Люсия состоится 27 марта на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

İdman.Biz
Тэги:

