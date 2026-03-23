Сборная Азербайджана начала подготовку к турниру FIFA Series – 2026 - ФОТО

Национальная сборная Азербайджана приступила к тренировочным сборам в рамках подготовки к международному турниру FIFA Series – 2026.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе подготовительного этапа команда проведет два контрольных матча. 27 марта в 19:00 соперником азербайджанских футболистов станет сборная Сент-Люсии, а 30 марта в аналогичное время состоится игра против команды Сьерра-Леоне. Обе встречи пройдут на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Напомним, что турнир FIFA Series организован для предоставления национальным командам возможности провести официальные товарищеские матчи в окна календаря ФИФА. Редакция представляет фотоматериалы с сегодняшнего занятия подопечных главного тренера.