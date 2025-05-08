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Рафаэль Физиев: "Легкий дивизион сейчас такой непростой"

MMA
Новости
8 Мая 2025 09:09
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Рафаэль Физиев: "Легкий дивизион сейчас такой непростой"

Одиннадцатый номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев, ответил на вопрос о том, кого он видит действующим чемпионом дивизиона в конце текущего года.

Как передает İdman.biz, по мнению азербайджанского бойца, Илия Топурия не сможет отобрать титул у Ислама Махачева, который сохранит свой пояс.

«Лёгкий дивизион сейчас такой непростой, но мне кажется, Ислам сохранит чемпионский пояс, потому что он человек, у которого есть дисциплина и хорошие навыки», - сказал Физиев в интервью «Вестнику ММА».

В настоящий момент у Ислама Махачева нет официально назначенного поединка, так что он может как провести защиту своего чемпионского пояса, так и подняться в полусреднюю весовую категорию за вторым титулом.

Рафаэль Физиев вернётся в октагон 21 июня на турнире UFC в Баку, где его соперником станет чилиец Игнасио Бахамондес.

İdman.biz

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