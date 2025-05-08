Хилл и Раунтри едва не подрались при подготовке к бою в Баку

Американские бойцы Джамаал Хилл и Халил Раунтри готовятся к главному поединку на турнире UFC, который пройдет 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, бывшие претенденты на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе едва не ввязались в стычку в UFC Performance Institute. Но, по словам Хилла, он не был инициатором какой-либо враждебности между ними.

Хилл и Раунтри возглавят интригующий кард 21 июня в Баку с участием двух самых сильных претендентов полутяжелого веса. Оба бойца надеются получить еще один титульный бой против победителя ожидаемого реванша Магомеда Анкалаева против Алекса Перейры.

Но перед предстоящим кардом UFC Fight Night два полутяжеловеса разделили напряженный момент, находясь в одном районе при подготовке к бою.

Хилл не чужд напряженным стычкам с некоторыми из своих соперников в Лас-Вегасе. Перед боем Перейры с Анкалаевым на UFC 313 Хилл и Перейра едва не ввязались в полноценную драку на UFC PI.

Во время недавнего интервью Хилл рассказал о напряженном моменте между ним и Раунтри на UFC PI перед их предстоящим пятираундовым боем.

«Единственный раз, когда мы действительно взаимодействовали, но это было странно. Он вел себя так, словно должен выставить меня злодеем или человеком, которого он ненавидит. В принципе, это меня устраивает, но когда ты начинаешь отталкивать персонал UFC и говорить, что мы не можем быть рядом друг с другом, или что-то должно произойти, то для меня это странно», - заявил Хилл.

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