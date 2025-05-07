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Рафаэль Физиев: «Что я за лошара…»

MMA
Новости
7 Мая 2025 23:33
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Рафаэль Физиев: «Что я за лошара…»

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе, откровенно рассказал о своих переживаниях из-за неудачной серии боёв, сообщает İdman.biz.

В интервью YouTube-каналу «Вестник MMA» спортсмен признался, что чувствует давление после трёх поражений подряд.

«Неприятно просто, когда начинаю задумываться: "Блин, у меня уже три поражения. Я уже столько не лет чувствовал вкус побед". Я хочу выиграть, хочу быстрее победить кого-то.

Иногда расстраивает, думаешь: "Что ты за лошара. Как ты умудрился три раза проиграть". Но потом начинаешь вспоминать. С Джастином Геджи, эти два поражения — бонусы "Бои вечера". Один бой вообще я поломался, просто моё колено разорвалось, после него почти два года не дрался, восстанавливался», — признался Физиев.

Он также объяснил, почему не получил статус участника главного боя на турнире UFC, который пройдёт 21 июня в Баку:

«Дело не в том, что место уже было занято, а в том, что я просто это не заслужил. Всё-таки у меня три поражения подряд. В этой индустрии ты должен побеждать, поэтому мне и не дали мейн-ивент. Чувак, у которого три поражения подряд… Я думаю, это не очень хорошо будет».

На бакинском турнире Рафаэль Физиев встретится с чилийцем Игнасио Бахамондесом.

İdman.biz

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