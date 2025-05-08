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Физиев спрогнозировал, кто станет чемпионом UFC в легком весе в конце 2025 года

MMA
Новости
8 Мая 2025 19:45
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Физиев спрогнозировал, кто станет чемпионом UFC в легком весе в конце 2025 года

Известный азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев высказал мнение о том, кто завершит 2025 год в статусе чемпиона промоушена в лёгкой весовой категории.

Как передает İdman.biz, отвечая на вопрос о трёх претендентах — Исламе Махачеве, Армане Царукяне и Илии Топурии — Физиев отдал предпочтение действующему чемпиону.

«Ой, не знаю, лёгкий вес он такой. Но, думаю, Ислам сохранит, да и всё. Потому что он такой человек, у которого есть дисциплина и хорошие навыки», — заявил Физиев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, Ислам Махачев провёл 28 боёв в смешанных единоборствах и одержал 27 побед. Он также занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

İdman.biz

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