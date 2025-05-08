11 боев в Сумгайыте - ФОТО

Состоялся профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам ASED-16, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, бои состоялись на территории Олимпийского спортивного комплекса Сумгайыта.

В основных боях турнира Эльмир Джафаров победил Хаяла Нифталиева, Мурват Рустамов - Фархада Ахмедова, Илькин Бабаев - Турала Мамедова, а Шамиль Адибаев - Ниджата Тагиева. Молодой Нихад Гулиев одержал победу над своим опытным соперником Маратом Сафаровым.

В других боях Али Мамедов победил Джасарата Юсибова, Аббас Аббасов - Нихада Набиева, Агиль Гусейнов - Самира Мамедова, Рамзи Мамедов - Ахмедагу Ибрагимова, Пирали Яралиев - Атамалы Ханкишиева, а Аждар Бабаев - Адалята Зейналова.

Отметим, что на церемонии открытия турнира, где состоялось 11 поединков, также выступил глава исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджов.

İdman.biz